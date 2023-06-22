خفر السواحل الأمريكي: ما حدث في الغواصة المفقودة هو انفجار داخلي كارثي
وكالات:
أعلن خفر السواحل الأمريكي، أن ما حدث في الغواصة المفقودة تايتن هو انفجار داخلي كارثي.
وأضاف خفر السواحل الأمريكي، حسبما نقلت عنه قناة العربية، أنه لم يتم سماع أي صوت لانفجار أثناء البحث عن الغواصة المفقودة.
وكانت واشنطن أعلنت مصرع جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة التابعة لشركة أوشن جيت.
وأضاف خفر السواحل الأمريكي، حسبما نقلت عنه قناة العربية، أنه تم اكتشاف حطام الغواصة تايتن في قاع المحيط بجوار تايتنيك.
وأكدت شركة OceanGate Expeditions، يوم الاثنين، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تايتانيك.
ويوجد خمسة أشخاص في غواصة الأعماق، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد. وكان يجب أن يكون إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي، وفقًا للحسابات، يجب أن يكون الهواء قد نفد.
وذكرت وسائل الإعلام أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه قد يكونون على متن الغواصة.
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