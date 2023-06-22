بعد نفاد الأكسجين.. كندا تتخذ قرارا جديدا للبحث عن الغواصة المفقودة

وكالات:

أرسل خفر السواحل الكندي سفينتين أخريين هما "آن هارفي" و"تيري فوكس" إلى موقع عملية البحث عن غواصة الأعماق "تيتان" المفقودة في المحيط الأطلسي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت قناة "سي تي في" الكندية يوم الخميس، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم مركبة أخرى تحت مائية مسيرة تابعة لإحدى الشركات الكندية الخاصة إلى منطقة البحث. وبهذا، تكون خمس سفن تابعة لخفر السواحل الكندي والبحرية الكندية مشاركة في العملية، بما في ذلك واحدة بها غرفة ضغط وطاقم طبي على متنها.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أفيد بأن السفينة الكندية Horizon Arctic قامت بتنشيط مركبة أعماق غير مأهولة يتم التحكم فيها عن بعد وصلت إلى قاع البحر وبدأت في البحث عن غواصة "تيتان". وفي وقت لاحق، أطلقت السفينة الفرنسية "أتالانت" أيضا غواصة أعماق.

ووفقا لشبكة NBC، قدّر خفر السواحل الأمريكي أن الأكسجين على متن "تيتان" قد نفد بحلول الساعة 07:08 بالتوقيت الشرقي يوم الخميس (14:08 بتوقيت موسكو).

في الوقت نفسه، لاحظ الخبراء أن أولئك الموجودين على متن غواصة الأعماق يمكن أن يقللوا من استهلاك الأكسجين، مما سيؤدي إلى زيادة احتياطاته لفترة أطول، من فترة الـ 96 ساعة الأساسية.