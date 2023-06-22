الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 100 ألف شخص في الهند
نيودلهي - (د ب ا):
ألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من 100ألف شخص في شمال شرقي الهند عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية .
وتعرضت نحو 780قرية في ولاية أسام لفيضانات ،حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس " اليوم الخميس نقلا عن وكالة إدارة الكوارث المحلية .
وإضافة إلى ذلك ، تضرر أكثر من 10آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وقدمت السلطات المحلية مساعدات ، حيث تم نقل أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ مؤقتة.
وتسببت الفيضانات فى حدوث انهيارات أرضية، وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.
ويعد هطول الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بصورة خطيرة، امرا معتادا في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا.
ويستمر موسم الرياح الموسمية عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر .وغالبا يكون الضرر واسع النطاق ، حيث تجرف الفيضانات منازل باكملها ، وتكون هناك وفيات عادة.
وفي نفس الوقت ، تعد الأمطار حيوية للزراعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من السكان فى تدبير سبل معيشتهم .
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