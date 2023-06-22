تونس: توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع ربط كهربائي مع أوروبا
تونس - (د ب أ):
وقع البنك الدولي وتونس اليوم الخميس، اتفاق قرض بقيمة 4ر268 مليون دولاراً أمريكياً لتمويل مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع أوروبا، وذلك وفق ما أفات به "وكالة تونس أفريقيا للأنباء".
ويربط مشروع "ألماد" بين ضفتي المتوسط عبر كابل بحري بطول أكثر من 100 كيلومتر يربط جزيرة صقلية الإيطالية بمدينة قليبية التونسية.
ويدعم المشروع أيضا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
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