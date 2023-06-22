أوكرانيا تعلن استعادة ثماني قرى و 113 كيلومترا مربعا من الأراضي

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، للمشاركين في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني استعاد حتى الآن ثماني قرى و 113 كيلومترا مربعا من الأراضي المحتلة في الهجوم المضاد المستمر.

وقال شميهال "إنها أرض شاسعة"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تقدمت إلى الأراضي التي تحتلها روسيا على عمق يصل إلى سبعة كيلومترات.

وقال شميهال "لذلك لدينا نتائج جيدة". ومع ذلك، دعا شميهال إلى التحلى بالصبر.

وأضاف شميهال أن الهجوم المضاد هو سلسلة من العمليات العسكرية بعضها هجومي والآخر دفاعي. وفي بعض الأحيان تكون التوقفات التكتيكية ضرورية. كما تم إبطاء التقدم بسبب حقول الألغام التي زرعها الروس.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني "لكن علينا جميعا أن ندرك أن كل حياة، بالنسبة لنا، مهمة جدا، لذلك لن نلقي بشعبنا في نار هذه الحرب كما يفعل الروس".

وقال شميهال، إن القوات الوكرانية تشن "عمليات هجومية ذكية للغاية ولهذا السبب قد يستغرق الأمر وقتا."

وأضاف شميهال أن الأوكرانيين "متفائلون تماما" بأنهم سيكونون قادرين على استعادة "كل أراضينا التي يحتلها الروس".