رئيس فاجنر: قيادة الجيش الروسي تكذب بخصوص الحرب

موسكو - (د ب أ)

اتهم رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية، يفجيني بريجوجين، قيادة الجيش الروسي اليوم الخميس، بالكذب وإخفاء الحقائق عن الوضع في جبهة الحرب في أوكرانيا.

وقال بريجوجين في رسالة صوتية عبر تطبيق تليجرام: إن وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف يقدمان "هراء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل أن تكون "الأكاذيب" مروعة بما يكفي للرئيس ليصدقها.

وأضاف أن القوات الأوكرانية حققت بالفعل نجاحات كبيرة.

قال بريجوجين "لقد خسرنا مناطق شاسعة". وتابع أن الخسائر في الصفوف الروسية ضخمة أيضا ويتم إخفاء "مشاكل هائلة".

وعلى الجانب الآخر، انتقد رئيس فاجنر قيادة الجيش الروسي قائلا إنها تعلن عن خسائر بشرية هائلة وعن تدمير تكنولوجيا على الجانب الأوكراني بدون تقديم أي أدلة.

وكثيرا ما يتهم بريجوجين، شويجو وجيراسيموف بعدم الكفاءة. ودعا مجددا إلى تعبئة ضرورية للحيلولة دون هزيمة روسيا في الحرب.

وعلى النقيض، أعلن شويجو مجددا في اجتماع مع بوتين عن خسائر على الجانب الأوكراني بما في ذلك الكثير من الدبابات. وقال إن وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد تباطأت الآن بعد 16 يوما من العمل النشط جراء الخسائر، بحسب وكالة أنباء انترفاكس.