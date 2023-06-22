الأولى منذ عامين.. تركيا ترفع معدل الفائدة

اسطنبول - (د ب أ)

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة في ظل قيادة المحافظ الجديد، فيما يعد أول رفع منذ مارس 2021، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية " الليرة" وارتفاع معدل التضخم.

وارتفع معدل الليرة لمدة أسبوع إلى 15% بعد رفعه بواقع 650 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إنه سوف يستمر في تطبيق التشديد النقدي لحين تراجع معدل التضخم.

وكان معدل التضخم قد قارب من 40% في مايو الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عين حفيظة أركان في منصب رئيسة البنك المركزي، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.