الأولى منذ عامين.. تركيا ترفع معدل الفائدة
اسطنبول - (د ب أ)
رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة في ظل قيادة المحافظ الجديد، فيما يعد أول رفع منذ مارس 2021، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية " الليرة" وارتفاع معدل التضخم.
وارتفع معدل الليرة لمدة أسبوع إلى 15% بعد رفعه بواقع 650 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي التركي في بيان إنه سوف يستمر في تطبيق التشديد النقدي لحين تراجع معدل التضخم.
وكان معدل التضخم قد قارب من 40% في مايو الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عين حفيظة أركان في منصب رئيسة البنك المركزي، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.
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