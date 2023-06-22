وضعتهم في الثلاجة لسنوات.. القبض على امرأة قتلت 2 من أبنائه

كتبت- سلمى سمير

عثرت شرطة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، على امرأة احتفظت بأطفالها في ثلاجة المنزل، بعد قتلهما.

وأصدرت الشرطة، في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، مذكرة توقيف بحق المرأة المتهمة بقتل اثنين من أولادها حديثي الولادة وإبقاء جثتيهما في الثلاجة لسنوات.

قال مسؤول في شرطة مقاطعة جيونج جي نامبو، لسي إن إن إن المرأة ، اعترفت بقتل أطفالها مبررة ذلك بمواجهتها مشاكل مادية في رعاية أبنائها الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 10 و 8 سنوات، وأضاف المسؤول أن الأطفال كانوا بعمر يوم واحد فقط عند قتلهم.

لم تقتل صاحبة الثلاثين عاماً أبناءها مرة واحدة إذ تخلصت منهم عام بعد عام، فكانت الضحية الأولى مولودها الرابع وكانت فتاة، وُلدت عام 2018.

وتقول الشرطة إن الأم خنقت ابنتها في اليوم التالي للولادة، ووضعت جثمانها في ثلاجة المنزل، الأمر الذي كررته مع مولودها الخامس الذي أنجبته عام 2019.

وأنكر زوجها معرفته بجرائم زوجته، إذ أبلغته بإجهاض الطفلين، وذلك وفق حديثه للشرطة، الذي نقلته سي إن إن.

كُشف عن القضية في مايو عندما وجد مجلس المراجعة والتفتيش الحكومي أن مواليد الأطفال لم يتم تسجيلها رسميًا أبدًا ، على الرغم من وجود سجل لولاداتهم في المستشفى.

ثم أبلغ المجلس حكومة البلدية، التي طلبت تحقيق الشرطة بعد أن رفضت الأم إجراء تفتيش في الموقع.

وفي 21 يونيو أجرت الشرطة عملية تفتيش في المنزل، ثم اعترفت بعدها الأم المرأة بجرمها.