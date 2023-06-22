وضعتهم في الثلاجة لسنوات.. القبض على امرأة قتلت 2 من أبنائه
كتبت- سلمى سمير
عثرت شرطة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، على امرأة احتفظت بأطفالها في ثلاجة المنزل، بعد قتلهما.
وأصدرت الشرطة، في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، مذكرة توقيف بحق المرأة المتهمة بقتل اثنين من أولادها حديثي الولادة وإبقاء جثتيهما في الثلاجة لسنوات.
قال مسؤول في شرطة مقاطعة جيونج جي نامبو، لسي إن إن إن المرأة ، اعترفت بقتل أطفالها مبررة ذلك بمواجهتها مشاكل مادية في رعاية أبنائها الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 10 و 8 سنوات، وأضاف المسؤول أن الأطفال كانوا بعمر يوم واحد فقط عند قتلهم.
لم تقتل صاحبة الثلاثين عاماً أبناءها مرة واحدة إذ تخلصت منهم عام بعد عام، فكانت الضحية الأولى مولودها الرابع وكانت فتاة، وُلدت عام 2018.
وتقول الشرطة إن الأم خنقت ابنتها في اليوم التالي للولادة، ووضعت جثمانها في ثلاجة المنزل، الأمر الذي كررته مع مولودها الخامس الذي أنجبته عام 2019.
وأنكر زوجها معرفته بجرائم زوجته، إذ أبلغته بإجهاض الطفلين، وذلك وفق حديثه للشرطة، الذي نقلته سي إن إن.
كُشف عن القضية في مايو عندما وجد مجلس المراجعة والتفتيش الحكومي أن مواليد الأطفال لم يتم تسجيلها رسميًا أبدًا ، على الرغم من وجود سجل لولاداتهم في المستشفى.
ثم أبلغ المجلس حكومة البلدية، التي طلبت تحقيق الشرطة بعد أن رفضت الأم إجراء تفتيش في الموقع.
وفي 21 يونيو أجرت الشرطة عملية تفتيش في المنزل، ثم اعترفت بعدها الأم المرأة بجرمها.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: