إعلان

BBC

أنباء عن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا

02:48 م الخميس 22 يونيو 2023
أنباء عن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا

روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

يخطط رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، لزيارة روسيا غدا الجمعة، لإجراء محادثات بشأن محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس، إنه من المقرر عقد لقاء بين جروسي ورئيس مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، في منطقة كالينينجراد المطلة على بحر البلطيق، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

ولم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع بعد.

وزار جروسي محطة الطاقة الواقعة في منطقة زابوريجيا المحاصرة الأسبوع الماضي عقب تدمير سد كاخوفكا. ووصف الوضع هناك بأنه خطير ولكن مستقر. وكانت أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا تستقبل مياه التبريد من خزان كاخوفكا الذي يفرغ مياهه بعد تدمير السد.

يشار إلى أن المياه العذبة مطلوبة لتبريد المفاعلات الخارجة عن العمل والمخلفات النووية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه مازال هناك مياه في الخزانات في أحواض التبريد تكفي لعدة شهور أخرى.

سوق مصراوى

روسيا موسكو محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا القوات الروسية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قبل اجتماع المركزي.. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في 22 بنكا