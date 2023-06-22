أنباء عن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا

موسكو - (د ب أ)

يخطط رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، لزيارة روسيا غدا الجمعة، لإجراء محادثات بشأن محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس، إنه من المقرر عقد لقاء بين جروسي ورئيس مؤسسة الطاقة النووية الروسية روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، في منطقة كالينينجراد المطلة على بحر البلطيق، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

ولم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع بعد.

وزار جروسي محطة الطاقة الواقعة في منطقة زابوريجيا المحاصرة الأسبوع الماضي عقب تدمير سد كاخوفكا. ووصف الوضع هناك بأنه خطير ولكن مستقر. وكانت أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا تستقبل مياه التبريد من خزان كاخوفكا الذي يفرغ مياهه بعد تدمير السد.

يشار إلى أن المياه العذبة مطلوبة لتبريد المفاعلات الخارجة عن العمل والمخلفات النووية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه مازال هناك مياه في الخزانات في أحواض التبريد تكفي لعدة شهور أخرى.