وفاة 6 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة جنوبي الجزائر
الجزائر - (د ب أ)
لقي ستة أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، في حادث سير بطريق قرية سيلسكن على بعد حوالي 40 كيلومترا من ولاية تمنراست جنوبي الجزائر.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الحادث نجم عن انحراف وانقلاب شاحنة مقطورة في الساعة السابعة و40 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
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