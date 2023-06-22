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BBC

بلجيكا تتهم مشرعًا إيطاليًا ضمن تحقيق فساد يتعلق بقطر

01:18 م الخميس 22 يونيو 2023
بلجيكا تتهم مشرعًا إيطاليًا ضمن تحقيق فساد يتعلق بقطر

بلجيكا تتهم مشرعا إيطاليا أرشيفية

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(وكالات):

قال مكتب المدعي العام البلجيكي يوم الأربعاء إن بلاده تسلمت أندريا كوتسولينو المشرع بالاتحاد الأوروبي، الذي يخضع للتحقيق في فضيحة فساد، ووجهت إليه اتهامات.

وذكر مكتب المدعي العام أن كوتسولينو وُجهت إليه اتهامات بالفساد وبالجريمة المنظمة وغسل الأموال، مضيفا أنه أُفرج عنه بعد ذلك "بشروط معينة" في انتظار المزيد من التحقيقات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وينفي كوتسولينو، العضو بالبرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط في إيطاليا، ارتكاب أي مخالفة. وكانت إيطاليا قد وافقت على تسليمه إلى بلجيكا في الشهر الماضي.

وتستند الفضيحة، وهي الأكبر لسياسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود، إلى اشتباه في تقديم قطر والمغرب رشى إلى سياسيين ومساعدي نواب بالبرلمان ومنظمات غير حكومية للتأثير في عملية اتخاذ القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي.

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