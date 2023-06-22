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BBC

روسيا تتهم أمريكا بتعزيز تواجدها في سوريا

11:59 ص الخميس 22 يونيو 2023
روسيا تتهم أمريكا بتعزيز تواجدها في سوريا

روسيا

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وكالات

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، قوله يوم الخميس إن روسيا لديها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في سوريا.

ونقلت عنه القول "هناك معلومات... عن أن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وكذلك في التنف التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".

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