نيوزيلندا تعترض على وصف بايدن للرئيس الصيني " بالديكتاتور"
ولينجتون - (د ب أ)
قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكينز، إنه لن يصف الرئيس الصيني شي جين بينج بالديكتاتور، معارضا بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ونقلت وكالة بلومبرج عن هيبكينز، القول للصحفيين في ولينجتون لدى سؤاله ما إذا كان يتفق مع وصف بايدن" لا، وتشكيل أي حكومة خاصة بالصين هي مسألة تتعلق بالشعب الصيني".
وكان بايدن قد وصف في وقت سابق خلال حفل لجمع الأموال الرئيس الصيني " بالديكتاتور".
وكان هيبكينز يتحدث قبل أيام من لقائه المقرر مع الرئيس الصيني في بكين، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء نيوزيلندي للصين منذ عام 2019.
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