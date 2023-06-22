أوكرانيا تتوقع وقف تصدير الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا
كييف - (د ب أ)
قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الممتد لخمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.
وأضاف جالوشينكو، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير فاينانشال تايمز القول إن خط أوكرانيا يمثل حوالي 5% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفة أن شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز، يمكن أن تنقل كميات من الغاز إلى أوروبا عبر حجز طاقات تشغيلية في خطوط أنابيب أوكرانيا من خلال المزادات.
في الوقت نفسه فإن أوروبا ستكون مستعدة نسبيا لمزيد من التراجع في إمدادات الغاز الروسي بحسب وزير الطاقة الأوكراني.
ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما إذا كانت تجري محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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