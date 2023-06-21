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BBC

الجيش السوداني يعلن تعرض قواته لهجوم غادر من الحركة الشعبية

11:57 م الأربعاء 21 يونيو 2023
الجيش السوداني يعلن تعرض قواته لهجوم غادر من الحركة الشعبية

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، أن قواته تعرضت إلى "هجوم غادر" من الحركة الشعبية، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنويا مع الحكومة.

وقال الجيش في موجز يومي عن تطورات الأوضاع الميدانية، إن قواته تصدت لهجوم الحركة الشعبية، في معارك سقط فيها عدد من القتلى والمصابين من الجانبين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنّ الاشتباكات وقعت قرب مقر الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، حيث تتمركز الحركة الشعبية غير المتحالفة بشكل واضح مع أي من طرفي الصراع في السودان.

وتعد الحركة أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان، وسبق أن وقعت مع الحكومة السودانية الانتقالية في مارس 2020 إعلان مبادئ، قضى بالوقف الشامل لإطلاق النار مع الجيش، برعاية جنوب السودان.

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