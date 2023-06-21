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BBC

مقتل 16 شخصا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بالصومال

10:19 م الأربعاء 21 يونيو 2023
مقتل 16 شخصا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بالصومال

مقتل 16 شخصا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بالص

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مقديشو- (د ب أ)

لقي 16 شخصا، على الأقل حتفهم في هجوم شنته جماعة الشباب المتطرفة استهدف قاعدة عسكرية بالصومال اليوم الأربعاء.

وانفجرت سيارتان مفخختان يقودهما انتحاريان قرب معسكر تدريب عسكري صومالي- إثيوبي مشترك في مدينة بارديرا بجنوب البلاد.

وقال محمد يوسف، عمدة بارديرا، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سبعة، على الأقل من القتلى من المدنيين، وإن 20 شخصا آخرين، على الأقل، أصيبوا ويبحث عمال الإنقاذ عن المزيد من الضحايا أسفل الحطام.

يشار إلى أن القوات الإثيوبية تشارك في مهمة بالصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. ولطالما هاجم مسلحو الشباب قواعد تستخدمها قوات حفظ السلام.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم عبر قنوات تابعة لها.

ولا تزال الجماعة تسيطر على أرجاء شاسعة من جنوب الصومال، رغم أن الحكومة في مقديشو أطلقت عملية عسكرية هجومية جديدة في الأشهر القليلة الماضية ضدهم.

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