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خفر السواحل اليوناني ينقذ 63 مهاجرا في بحر إيجه

09:36 م الأربعاء 21 يونيو 2023
خفر السواحل اليوناني ينقذ 63 مهاجرا في بحر إيجه

خفر السواحل اليوناني

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أثينا- (د ب أ)

أنقذ خفر السواحل اليوناني 63 مهاجرا بعد تعرض قاربهم للخطر اليوم الأربعاء، جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز.

ونقلت وكالة أنباء أثينا اليونانية الرسمية عن خفر السواحل قوله إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات وسيتم نقل المهاجرين إلى ميناء كالاماتا البحري.

ويجلب المهربون بانتظام الأشخاص من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإيطاليا عبر البحر المتوسط.

وغرق مئات المهاجرين يوم الأربعاء الماضي، أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى إيطاليا عندما غرقت سفينة صيد مكتظة بالكامل في البحر على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من الساحل اليوناني.

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