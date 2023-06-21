بوتين يؤكد مجددا على توسيع القوات النووية الروسية

موسكو- (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا على خطة لتعزيز القوات النووية في البلاد، وذلك في مناسبة مع خريجي الأكاديميات العسكرية اليوم الأربعاء، وفقا لما أفادت به وكالة انترفاكس الروسية.

وتناول بوتين مرة أخرى احتمالية دخول صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، والذي يمكن تسليحه برؤوس حربية نووية، الخدمة في المستقبل القريب. وكان الهدف الأساسي أن يدخل الخدمة عام 2022.

ومنذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، أثارت تهديدات بوتين النووية انتقادات دولية في عدة مناسبات.

وتسبب إعلانه أن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها وجارتها بيلاروسيا في إثارة الغضب.

ووفقا للكرملين، فإن عملية الانتشار ستنتهي بحلول نهاية العام.

وفي بداية العام، أعلنت روسيا تعليق آخر اتفاقية رئيسية بشأن الحد من الأسلحة النووية -معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة.