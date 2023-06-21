الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس وزراء ووزير صحة سابقين بالجزائر

وكالات

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة بالجزائر قضت يوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.

وأصدر الحكم القطب الجزائري الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب الوكالة.