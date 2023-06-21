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الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس وزراء ووزير صحة سابقين بالجزائر

08:05 م الأربعاء 21 يونيو 2023
الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس وزراء ووزير صحة سابقين بالجزائر

علم الجزائر

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة بالجزائر قضت يوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.

وأصدر الحكم القطب الجزائري الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب الوكالة.

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الجزائر نور الدين بدوي محكمة بالجزائر

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