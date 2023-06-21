الحكم بالسجن 5 سنوات على رئيس وزراء ووزير صحة سابقين بالجزائر
وكالات
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة بالجزائر قضت يوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.
وأصدر الحكم القطب الجزائري الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب الوكالة.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: