إصابة 16 شخصًا بينهم 7 حالات حرجة في انفجار باريس

وكالات

وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب إلى انهيار جزء من المبنى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

انفجار ضخم في الحي الخامس بالعاصمه الفرنسية باريس pic.twitter.com/8WRs96kTyo — fατɪмα 💚🇩🇿 (@timaroza) June 21, 2023

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.