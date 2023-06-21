إصابة 16 شخصًا بينهم 7 حالات حرجة في انفجار باريس
وكالات
وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب إلى انهيار جزء من المبنى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة.
وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".
انفجار ضخم في الحي الخامس بالعاصمه الفرنسية باريس pic.twitter.com/8WRs96kTyo— fατɪмα 💚🇩🇿 (@timaroza) June 21, 2023
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".
وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.
🔴 انفجار بأحد المباني في الدائرة الخامسة في #باريس بسبب الغاز يؤدي لاندلاع حرائق.— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) June 21, 2023
📸آ ف ب / عبد المنعم عيسى / رويترز pic.twitter.com/EMUKlmqitB
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: