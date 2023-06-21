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BBC

إصابة 16 شخصًا بينهم 7 حالات حرجة في انفجار باريس

07:50 م الأربعاء 21 يونيو 2023
إصابة 16 شخصًا بينهم 7 حالات حرجة في انفجار باريس

فرنسا

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وكالات

وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب إلى انهيار جزء من المبنى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.

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