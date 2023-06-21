إصابات خطرة برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ورام الله

وكالات

أُصيب شابان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وكانت مصادر محلية أفادت باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابتين برصاص جيش الاحتلال في بيت أمر، بينها إصابة بالرصاص الحي في العين و وصفت بالخطيرة، والثانية بالأطراف السفلية.

وفي رام الله، قالت الوزارة إن شاباً أُصيب بجروح في الرأس بعدوان الاحتلال على كفر مالك شرق رام الله، وجرى إدخاله للتصوير الطبقي بالمستشفى الاستشاري لمعرفة طبيعة الإصابة.

وفي وقتٍ سابق، استُشهد الشاب عمر قطين (27 عاماً)، برصاص الاحتلال والمستوطنين، خلال تصديه للهجوم على البلدة ترمسعيا برام الله.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حصيلة عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا منذ ظهر اليوم وحتى الساعة: شهيد و15 إصابة بينها إصابتان خطيرتان (واحدة في الصدر والأخرى في العين) في ترمسعيا وكفر مالك وبيت أمر.