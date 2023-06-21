خفر السواحل الأمريكي يكشف مصير غواصة تيتانيك المفقودة

وكالات

قال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، جون موجير، اليوم الأربعاء، إن مصدر الضجيج في منطقة البحث عن غواصة "تيتانيك" المفقودة، لا يزال مجهولًا.

وقال موجير، لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لا نعرف مصدر هذه الضجيج… كان هناك العديد من الأجسام المعدنية على حطام سفينة تيتانيك، مما أدى إلى سماع ضوضاء".

ويستمر البحث عن غواصة تيتانيك السياحية المفقودة في سباق مع الزمن، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن البحث عن الغواصة المفقودة التي عليها سائحون لرؤية حطام سفينة تيتانيك التاريخية، قد غطى الآن مساحة 10000 ميل مربع.

وتم الإبلاغ عن تأخر الغواصة التي تتسع لخمسة أشخاص ليلة الأحد على بعد 435 ميلًا جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند.

وبالأمس، قال خفر السواحل الأمريكي، إن الجهود المبذولة لتحديد موقع الغواصة التي فقدت أثناء رحلتها إلي حطام سفينة تيتانيك لم تسفر عن أي نتائج، حيث من المقرر أن يتضاءل الأكسجين المتبقي على متن الغواصة في غضون 40 ساعة.

وقال مسؤول في خفر السواحل الأمريكي: “اليوم، لم تسفر جهودنا في البحث عن أي نتائج".

وأوضح خفر السواحل الأمريكي، أن الأكسجين المتاح للتنفس على الغواصة يكفي لمدة 40 ساعة فقط.