"إنهاء المحسوبية والفساد".. شرط ألمانيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

لندن/كييف - (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن على أوكرانيا أن تنهي "30 عاما من المحسوبية والفساد" من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، رأت بيربوك أن أوكرانيا أحرزت بالفعل تقدما في جهودها الإصلاحية، ولاسيما في مجالات الإعلام الحر وسيادة القانون.

وأضافت الوزيرة أن الأمر المؤكد أيضا هو أن أوكرانيا بحاجة لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل " من أجل إنهاء 30 عاما من المحسوبية و-وهذا يجب أن يقال بوضوح- الفساد".

وقالت بيربوك إن الخطوات الإصلاحية في أوكرانيا يجري تنفيذها "بسرعة لا يمكن تصديقها"، لافتة إلى أن بلادها تدعم هذا الأمر بشدة.

وصرحت بيربوك بأنه ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت إن من المجدي لهذا السبب أن تستثمر الشركات الخاصة في إعادة إعمار الجمهورية السوفيتية السابقة بشكل أكبر لأن هذه الاستثمارات ستعزز السوق الأوروبية الداخلية في نهاية المطاف.

وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن بيربوك يمكنها أن تصبح عاملا حاسما في تعزيز السوق الداخلية الأوروبية " ولاسيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة". وقالت بيربوك إن بلادها تدعم شجاعة الشركات (التي تستثمر في أوكرانيا) عن طريق تقديم ضمانات استثمار.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر اليوم وغدا الخميس إلى وضع الأسس لإعادة إعمار أوكرانيا، ويركز المؤتمر على كيفية تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في البلد الذي عصفت به الحرب.