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الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا

05:24 م الأربعاء 21 يونيو 2023
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع تويتر، موافقة دول الاتحاد على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت الرئاسة السويدية أن الجولة الحادية عشرة من الإجراءات العقابية ضد روسيا تشمل المزيد من الأفراد والمنظمات بسبب الدعم لحرب روسيا على أوكرانيا، وتهدف إلى مواجهة الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحزمة العقوبات الجديدة.

وغردت فون دير لاين عبر تويتر: " تشكل هذه العقوبات ضربة أخرى لآلة حرب بوتين مع تشديد القيود على الصادرات، واستهداف الكيانات المؤيدة للكرملين".

وأوضحت: " أداتنا الخاصة بمواجهة الالتفاف على العقوبات سوف تمنع روسيا من الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات".

وتوصل سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لهذه الحزمة من العقوبات، ويتعين اعتمادها من حكومات الدول أعضاء التكتل، في إجراء يعد شكليا.

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