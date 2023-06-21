القوات الأوكرانية تتقدم ببطء في محيط زابوريجيا

(بي بي سي):

أعلن الجيش الأوكراني عن تحقيق انتصار بسيط في منطقة زابوريجيا الجنوبية الرئيسية.

وأفاد المتحدث العسكري بأن المعارك تدور في اتجاهات تجمعي مالا توكماتشكا وروبوتين.

وقال إن القوات الروسية أعاقت تقدم الوحدات الأوكرانية التي كانت بصدد التقدم إلى مقاطعة دونيتسك في شرق البلاد الذي يشهد قتالا شرسا عند بلدة ليمان.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من صحة التقدم الأوكراني المزمع.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها اعترضت وأسقطت عددًا من المسيرات الأوكرانية في منطقة موسكو.