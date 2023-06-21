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BBC

القوات الأوكرانية تتقدم ببطء في محيط زابوريجيا

04:49 م الأربعاء 21 يونيو 2023
القوات الأوكرانية تتقدم ببطء في محيط زابوريجيا

الجيش الأوكراني

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(بي بي سي):

أعلن الجيش الأوكراني عن تحقيق انتصار بسيط في منطقة زابوريجيا الجنوبية الرئيسية.

وأفاد المتحدث العسكري بأن المعارك تدور في اتجاهات تجمعي مالا توكماتشكا وروبوتين.

وقال إن القوات الروسية أعاقت تقدم الوحدات الأوكرانية التي كانت بصدد التقدم إلى مقاطعة دونيتسك في شرق البلاد الذي يشهد قتالا شرسا عند بلدة ليمان.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من صحة التقدم الأوكراني المزمع.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها اعترضت وأسقطت عددًا من المسيرات الأوكرانية في منطقة موسكو.

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الجيش الأوكراني القوات الأوكرانية زابوريجيا

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