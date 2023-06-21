اليابان... تثبيت كاميرات على ملابس رجال شرطة السجون لمنع تكرار الاعتداءات على السجناء

طوكيو- (د ب أ)

اقترحت لجنة خارجية شكلتها وزارة العدل اليابانية اليوم الأربعاء، وضع كاميرات على ملابس رجال شرطة السجون كجزء من التدابير الرامية إلى منع تكرار أي اعتداءات من قبل هؤلاء الضباط على السجناء.

وقالت اللجنة، في مجموعة من المقترحات المقدمة إلى وزير العدل الياباني كين سايتو، إن هذه الكاميرات ستسمح للمشرفين بإعطاء تعليمات مفصلة لرجال شرطة السجون في الوقت الحقيقي عن بعد، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتوصلت اللجنة إلى المقترحات بعد أن اعتدى رجال شرطة في سجن ناجويا، بمحافظة آيتشي، بشكل متكرر على السجناء.

وفي أبريل الماضي، أُحيل 13 من رجال الشرطة إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم أعمال عنف ضد السجناء.

وقالت اللجنة إن أكثر من نصف العاملين في النوبات الليلية في السجون في العشرينات من العمر أو أقل، وهناك عدد قليل من المشرفين، مما يجعل من الصعب على رجال الشرطة الشباب تلقي التعليمات الكافية.

كما دعت المقترحات إلى اختيار مراكز احتجاز للسجناء وفقا لمستوى المخاطر الأمنية، مثل الهجمات المحتملة على رجال الشرطة، والحاجة إلى العلاج الطبي.