يحملونها على الأكتاف.. رفيقات الطفلة سديل يشيعون جثمان شهيدة جنين

كتبت- سلمى سمير

شيع اليوم الأربعاء زميلات الطفلة سديل، جثمان صديقتهم والتي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته لمخيم جنين، بمعداته العسكرية، لاعتقال عدد من أبناء المخيم.

وحمل زميلات سديل رفيقتهم على أكتافهم، وهم يبكونها خلال جنازتها اللاتي توسطنها بين مشيعي الطفلة الشهيدة.

ومع وفاة سديل، يرتفع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي للمخيم إلى 7 بالإضافة إلى إصابة قرابة 90 آخرين بينهم 17 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في الجيش الإسرائيلي.