بسبب الحرارة المرتفعة.. وفاة طفل صغير تُرك بمفرده داخل سيارة
ليوبليانا - (د ب أ)
لقي طفل صغير مصرعه، بعدما تُرك بمفرده داخل سيارة ساخنة في سلوفينيا، بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سلوفينيا (إس تي إيه) عن سلطات الدفاع المدني، اليوم الأربعاء.
ووقع الحادث بعد ظهر أمس الثلاثاء، في بلدة بريبولد على بعد 60 كيلومترا من شرق العاصمة ليوبليانا. واستجابت طواقم الطوارئ، إلا أنها لم تصل للطفل في الوقت المناسب.
وبحسب هيئة الأرصاد ، فقد تم تسجيل درجات حرارة تقترب من 30 درجة مئوية ببلدة بريبولد في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم شرطة بلدة سيلجي القريبة، للتلفزيون السلوفيني، إن الشرطة ألقت القبض على الوالدين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل غير متعمد.
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