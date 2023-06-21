مستوطنون إسرائيليون يقومون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

قام مستوطنون إسرائيليون غاضبون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد تعرض إسرائيليين لهجوم مميت هناك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في متاجر ومركبات وحقول ومحطة للوقود وأشجار زيتون.

وبالإضافة إلى ذلك، عاد عشرات المستوطنين إلى موقع إيفياتار الاستيطاني، الذي تم إخلاؤه قبل عامين، كرد فعل للهجوم.

وقُتل فلسطينيان عصر أمس الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة وسط الضفة أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين بالقرب من مستوطنة "إيلي" الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس إنهما ينتميان إلى الذراع المسلح للتنظيم.

ووصفت حماس الهجوم بأنه رد فعل على الأعمال الإسرائيلية التي وقعت في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أشارت إلى العملية العسكرية التي وقعت في جنين أمس الأول الاثنين، والتي قتل فيها ستة فلسطينيين بعضهم من النشطاء.