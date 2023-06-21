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وفاة شخصين وإصابة 34 في حادثة انقلاب قطار بتونس

01:35 م الأربعاء 21 يونيو 2023
وفاة شخصين وإصابة 34 في حادثة انقلاب قطار بتونس

انقلاب قطار بتونس أرشيفية

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تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية ، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين في انقلاب قطار.

وأفادت وزارة النقل بجنوح ثلاث عربات لقطار ليلي كان متجها من العاصمة نحو مدينة قابس جنوب البلاد.

وقع الحادث في مدخل محطة مدينة مساكن بولاية سوسة، ما تسبب في وفاة السائق ومسافر و34 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات في ولاية سوسة.

وغادر 28 من المصابين حتى الآن المستشفيات فيما يخضع الباقون لفحوصات إضافية.

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انقلاب قطار بتونس وفاة شخصين وإصابة 34 جنوح ثلاث عربات لقطار وزارة النقل التونسية

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