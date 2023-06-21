مجدوا جنين وسبوا إسرائيل.. جيش الاحتلال يعتقل 3 من جنوده ويتوعدهم

(وكالات)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جنودا في الجيش الإسرائيلي يتحدثون اللغة العربية ظهروا في مقطع فيديو وهم يعربون عن تأييدهم بشكل علني لأعمال المسلحين في مدينة جنين بالضفة الغربية، في أعقاب تبادل لإطلاق النار يوم الإثنين بين مسلحين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اعتقال في المدينة.

وقال أحد الجنود في مقطع الفيديو: "الله وجنين .. الله ورب فلسطين"، وذكر إسرائيل بلفظ مسيء.

وبعد انتشار الفيديو، أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، اعتقال الجنود الثلاث.

وأدان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سلوكهم، مؤكدا أنه "يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي"، وقال إنه سيتم اتخاذ "إجراءات تأديبية" بحقهم.

يتحدّثون لهجة فلسطينية ١٠٠٪ ❗️

إحالة جنود إسرائيليين للتأديب لنشرهم محتوى على التيك توك يشتم"إسرائيل"بعد عملية جنين التي أعطبت فيها المقومة عدة مركبات للجيش pic.twitter.com/quShTFz2nv — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 20, 2023

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع، في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس، وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها".

جاءت تصرفات الجيش الإسرائيلي في أعقاب حملة تحريض واسعة النطاق شنها نشطاء ومسؤولون في اليمين الإسرائيلي ضد الجنود، بمن فيهمم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وطالبوا باعتقالهم، بعد أن اتضح أنهم ينتمون إلى الأقلية العربية (الطائفة الدرزية، وبدو) من داخل إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن عقابهم سيكون شديدا.