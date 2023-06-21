"تايتانيك المفقودة".. طائرة استطلاع ترصد "أصواتا" تحت الماء مع استمرار البحث

لندن - (د ب أ)

رصدت طائرة استطلاع عسكرية كندية أصواتا تحت الماء، في ظل استمرار أعمال البحث المكثف التي جرت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة نائية تقع في شمال المحيط الأطلسي، بحثا عن الغواصة السياحية التي فقدت أثناء رحلة لإنزال خمسة أشخاص إلى موقع حطام السفينة تيتانيك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن البيان الصادر عن خفر السواحل الأمريكي لم يوضح ما يعتقد رجال الإنقاذ أنه قد يكون سبب تلك الضوضاء، وذلك على الرغم من أنه أعطى بصيصا من الأمل بالنسبة لأولئك الذين فقدوا على متن الغواصة التي تحمل اسم "تيتان"، حيث تشير التقديرات إلى تبقي كمية قليلة من الأكسجين تكفيهم ليوم واحد إذا كانت الغواصة لاتزال سليمة.وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك أسئلة بشأن كيفية وصول الفرق إلى الغواصة المفقودة، والتي من الممكن أن تكون موجودة على عمق يصل إلى نحو 12 ألفا و500 قدم (3800 متر) تحت سطح الماء، بالقرب من المقبرة البحرية التاريخية، تيتانيك.جدير بالذكر أن الغواصة تقل على متنها قائدها الامريكي ستوكتون راش، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبديشنز"، بالإضافة إلى الركاب المرافقين له، وهم مغامر بريطاني، وفردين ينتميان لعائلة باكستانية من أغنى عائلات المال والأعمال، وخبير بشأن "تيتانيك".

وكتب خفر السواحل على "تويتر" أن طائرة كندية من طراز "بي-3 أوريون" رصدت "الأصوات في منطقة البحث تحت الماء". ثم قام الباحثون بنقل روبوت تحت الماء إلى تلك المنطقة للبحث فيها، إلا أن عمليات البحث "أسفرت عن نتائج سلبية، ولكنها مستمرة".

وقال خفر السواحل: "تمت مشاركة البيانات الخاصة بالطائرة /بي-3 أوريون/ مع خبراء البحرية الأمريكية من أجل إجراء المزيد من التحليل الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار في خطط البحث المستقبلية".

وصدر بيان خفر السواحل بعد أن نقلت صحيفة "رولينج ستون" عما وصفته بالرسائل الداخلية عبر البريد الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أثناء القيام بأعمال البحث، إن الفرق كانت تسمع "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة".

ويشار إلى أنه في حالات وقوع كوارث تحت سطح الماء، يعتمد الطاقم غير القادر على التواصل مع السطح، على الطرق على بدن الغواصة لكي يتم اكتشاف مكانها بواسطة السونار.