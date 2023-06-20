وزيرا خارجية باكستان واليونان يبحثان كارثة القارب الذي خلف مئات الضحايا
إسلام أباد- (د ب أ)
قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هاتفية مجدية مع وزير الخارجية اليوناني فاسيليس كاسكاريليس، واتفقا على العمل عن كثب للتسهيل على الباكستانيين الذين يعانون من محنة وتحديد هوية الجثث التي تم انتشالها وإعادتها إلى الوطن.
وذكرت "وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان" أنه خلال المحادثة، ناقش الجانبان كارثة العبارة المأساوية قبالة الساحل اليوناني، حسبما نشر وزير الخارجية الباكستاني على حسابه عبر تويتر.
وأعلنت باكستان يوم الإثنين، حالة حداد وطني على وفاة نحو 300 شخص من مواطنيها إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي، مع تحرك الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.
وكان قارب صيد يحمل ما بين 500 إلى 700 شخص، بينهم نحو 100 طفل، قد غرق في البحر المتوسط قبالة ساحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية يوم الأربعاء الماضى.
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