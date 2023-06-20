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BBC

وزيرا خارجية باكستان واليونان يبحثان كارثة القارب الذي خلف مئات الضحايا

11:36 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزيرا خارجية باكستان واليونان يبحثان كارثة القارب الذي خلف مئات الضحايا

وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري

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إسلام أباد- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هاتفية مجدية مع وزير الخارجية اليوناني فاسيليس كاسكاريليس، واتفقا على العمل عن كثب للتسهيل على الباكستانيين الذين يعانون من محنة وتحديد هوية الجثث التي تم انتشالها وإعادتها إلى الوطن.

وذكرت "وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان" أنه خلال المحادثة، ناقش الجانبان كارثة العبارة المأساوية قبالة الساحل اليوناني، حسبما نشر وزير الخارجية الباكستاني على حسابه عبر تويتر.

وأعلنت باكستان يوم الإثنين، حالة حداد وطني على وفاة نحو 300 شخص من مواطنيها إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي، مع تحرك الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.

وكان قارب صيد يحمل ما بين 500 إلى 700 شخص، بينهم نحو 100 طفل، قد غرق في البحر المتوسط قبالة ساحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية يوم الأربعاء الماضى.

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وزير الخارجية الباكستاني وزير الخارجية اليوناني مهربي البشر الهجرة غير شريعية واقعة غرق قارب صيد شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية

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