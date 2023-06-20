إصابة العشرات في مداهمة للشرطة الألبانية لمخيم للإيرانيين المنفيين

تيرانا- (د ب أ)

لقي شخص حتفه وأصيب العشرات لدى مداهمة شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية مخيما للإيرانيين المنفيين قرب تيرانا، وفقا لمسعفين ومحامين.

وذكرت وزارة الداخلية، أن الشرطة لاقت مقاومة، ولم تؤكد وقوع وفيات في البداية.

ولقي إيراني منفي "65 عاما" حتفه وأصيب عشرات آخرين في الاشتباكات العنيفة، حسبما أفاد أطباء بالمستشفى ومحامون ألبان يعملون لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وقالت منظمة مجاهدي خلق كميليشيا مسلحة من العراق المجاورة ضد حكم الملالي حتى 2003.

لكن وضعهم أصبح أشد خطورة في العراق بعدما غزت الولايات المتحدة البلاد وخففت القيادة السياسية العراقية من موقفها بشأن إيران.

واستضافت ألبانيا أعضاء من منظمة مجاهدي خلق بناء على طلب الولايات المتحدة منذ 2013. ويعيش نحو 2000 فرد ميليشيات سابق غير مسلح ممن نبذوا العنف في مخيم أشرف 3 /على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا/ منذ ذلك الحين.

ولم يتضح سبب مداهمة الشرطة للمخيم.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية تمت عملية التفتيش على أساس أمر قضائي.