"كل الخيارات مفتوحة".. أول تعليق من نتنياهو على عملية إطلاق النار بالضفة
وكالات
علق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو على واقعة إطلاق النار شمال رام الله والتي قتل على إثرها 4 مستوطنين، وأصيب 5 آخرين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، "كل الخيارات مفتوحة بعد عملية إطلاق النار بالضفة".
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة، وأن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يتفقد موقع إطلاق النار بالضفة.
وكانت أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.
ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".
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