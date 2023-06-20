إعلان

BBC

الخارجية السعودية تصدر بيان بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

08:37 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
الخارجية السعودية تصدر بيان بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزارة الخارجية السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

سوق مصراوى

وزارة الخارجية السعودية قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على مدينة جنين الهجمات العسكرية الإسرائيلية فلسطين العدوان الإسرائيلي على جنين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بسجن نجل بايدن بسبب جرائمه
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| هل تم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بعد إعلان إجازة عيد الأضحي.. التربية والتعليم توضح