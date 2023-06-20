الخارجية السعودية تصدر بيان بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".