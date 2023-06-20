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BBC

ماكرون: فرنسا تشارك إيطاليا رؤيتها بشأن ضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة لتونس

07:39 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
ماكرون: فرنسا تشارك إيطاليا رؤيتها بشأن ضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة لتونس

إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.

جاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس.

وفي وقت سابق من يونيو حزيران، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى "‭‭CCC-‬‬" من "‭‭CCC+‬‬" وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.

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