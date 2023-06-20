استشهاد فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار أودت بحياة 4 إسرائيليين بالضفة الغربية

رام الله/غزة- (د ب أ)

استشهد فلسطيني عصر اليوم الثلاثاء، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين في الضفة الغربية.

وأوردت مصادر فلسطينية، أن قوات الجيش أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني على طريق رام الله- نابلس بالقرب من قرية اللبن الشرقية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قتلت فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وشرعت قوات من الجيش بعمليات بحث عن "آخرين" شاركوا في تنفيذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر.

وجرى تداول مقاطع فيديو من موقع العملية، تظهر شابا فلسطينيا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

واستشهد سبعة فلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينهم 6 في جنين خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن إصابة 7 جنود بجروح وتضرر 7 آليات بفعل عبوات ناسفة استهدفتها.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عملية إطلاق النار في الضفة الغربية تأتي ردا على "جرائم الاحتلال" الإسرائيلي.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان "لم يتأخر الرد على جرائم الاحتلال في مخيم جنين أمس واقتحام المسجد الأقصى، فكانت العملية في مستوطنة عيلي قرب رام الله".

وأكد قاسم أن "ثوار الضفة الغربية يضربون في كل مكان وحيث لا يتوقع الاحتلال، وهذه الثورة المتواصلة والانتفاضة العظيمة ستتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأصدرت فصائل فلسطينية بيانات منفصلة تبارك فيها عملية إطلاق النار وتعتبرها ردا على انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.