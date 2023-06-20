مقتل وإصابة 5 مستوطنين إسرائيلين في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

وكالات

قتل 4 مستوطنين وأصيب 5 آخرين منها إصابة خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، بعملية إطلاق نار شمال رام الله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 5 آخرين منهم إصابة بحالة الخطر بعملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه أصيب شاب برصاص الاحتلال في محطة محروقات عند مدخل مستوطنة "عيلي".

ووفق ‏"نجمة داود الحمراء"، الإعلان عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 5 آخرين بعملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وقالت مصادر إعلام عبرية: "المنفذ استعمل بندقية آلية من طراز M16، وهناك 3 مستوطنين مصابين بحالة حرجة للغاية بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة عيلي بين نابلس ورام الله".

ووفق الإعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، وسط مخاوف من تسلل مسلحين.