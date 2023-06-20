شاهد تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا.. ما حقيقتها؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحشود عسكرية في شوارع الولايات المتحدة وانتشر الفيديو تحت عنوان "تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا"

يعود الفيديو على الأرجح إلى 14 يونيو الجاري، عندما كان من المقرر أن تكون في الشوارع قافلة عسكرية من الحرس الوطني لجيش ولاية أيداهو الأول من فوج المدفعية 148.

وكان قد تم الإعلان عن تحرك القافلة العسكرية قبلها بعدة أيام في وسائل الإعلام الأمريكية. ونشر البيان وقتها: "ستتألف القافلة العسكرية من مركبات مجنزرة وذات عجلات تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة تقريبًا مقابل حدث تدريبي سنوي".

Keep sleeping sleepers pic.twitter.com/TA6S6xveLd — Derek Broes (@WillingWitness) June 19, 2023

الفيديوهات التي نشرت التحركات العسكرية وثقة تحليق طائرات في سماء كاليفورنيا.

BREAKING NEWS! Tank group on the highway in Idaho falls today! pic.twitter.com/CV3aXDKgbS — Derek Broes (@WillingWitness) June 17, 2023

ونقل موقع "فوربس" عن خبراء قولهم إن ظهور تلك الطائرات أمر طبيعي في أي زيارة رئاسية وهو أمر سيحدث في شمال كاليفورنيا في الأسبوع المقبل. في إشارة إلى تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

BREAKING NEWS! Military landing in suburban neighbors in Larksper California. Massive military movements being reported in multiple states. Anyone have more info on this, please post below. My contact that sent this video is local military and says it is NOT a drill. pic.twitter.com/oIJVeuFJ8a — Derek Broes (@WillingWitness) June 17, 2023

بعد الانتشار الهائل لتلك الفيديوهات التي أثارت الجدل على "تويتر" وضعت المنصة ملحوظة على تلك الفيديوهات خاصة بعد التحقق من صحة الأنباء بوجود قافلة عسكرية معلن عنها قبل أيام من نشر الفيديو،

وكتبت على الفيديو الأول الخاص بالتحركات العسكرية، أنه خاص بقافلة عسكرية معلن بشأن حدث تدريبي سنوي.

وبشأن الفيديو الثاني نقلت عن بيان نشر على موقع إدارة الطيران الفيدرالية قوله، إن سيفرض قيودًا مؤقتة على الطيران في منطقة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا في الساعة 18:15 بالتوقيت العالمي.

واعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الفيديوهات المنتشرة تعد فيديو فيروسي يروج لأكاذيب مؤكدة أن رؤية تلك المشاهد أمر معهود في حياة الأمريكيين.