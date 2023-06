شاهد تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا.. ما حقيقتها؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحشود عسكرية في شوارع الولايات المتحدة وانتشر الفيديو تحت عنوان "تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا"

يعود الفيديو على الأرجح إلى 14 يونيو الجاري، عندما كان من المقرر أن تكون في الشوارع قافلة عسكرية من الحرس الوطني لجيش ولاية أيداهو الأول من فوج المدفعية 148.

وكان قد تم الإعلان عن تحرك القافلة العسكرية قبلها بعدة أيام في وسائل الإعلام الأمريكية. ونشر البيان وقتها: "ستتألف القافلة العسكرية من مركبات مجنزرة وذات عجلات تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة تقريبًا مقابل حدث تدريبي سنوي".

الفيديوهات التي نشرت التحركات العسكرية وثقة تحليق طائرات في سماء كاليفورنيا.

ونقل موقع "فوربس" عن خبراء قولهم إن ظهور تلك الطائرات أمر طبيعي في أي زيارة رئاسية وهو أمر سيحدث في شمال كاليفورنيا في الأسبوع المقبل. في إشارة إلى تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

BREAKING NEWS! Military landing in suburban neighbors in Larksper California. Massive military movements being reported in multiple states. Anyone have more info on this, please post below. My contact that sent this video is local military and says it is NOT a drill. pic.twitter.com/oIJVeuFJ8a