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BBC

شاهد تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا.. ما حقيقتها؟

02:00 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
شاهد تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا.. ما حقيقتها؟

تحركات عسكرية في أمريكا

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحشود عسكرية في شوارع الولايات المتحدة وانتشر الفيديو تحت عنوان "تحركات عسكرية غير معهودة في أمريكا"

يعود الفيديو على الأرجح إلى 14 يونيو الجاري، عندما كان من المقرر أن تكون في الشوارع قافلة عسكرية من الحرس الوطني لجيش ولاية أيداهو الأول من فوج المدفعية 148.

وكان قد تم الإعلان عن تحرك القافلة العسكرية قبلها بعدة أيام في وسائل الإعلام الأمريكية. ونشر البيان وقتها: "ستتألف القافلة العسكرية من مركبات مجنزرة وذات عجلات تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة تقريبًا مقابل حدث تدريبي سنوي".

الفيديوهات التي نشرت التحركات العسكرية وثقة تحليق طائرات في سماء كاليفورنيا.

ونقل موقع "فوربس" عن خبراء قولهم إن ظهور تلك الطائرات أمر طبيعي في أي زيارة رئاسية وهو أمر سيحدث في شمال كاليفورنيا في الأسبوع المقبل. في إشارة إلى تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بعد الانتشار الهائل لتلك الفيديوهات التي أثارت الجدل على "تويتر" وضعت المنصة ملحوظة على تلك الفيديوهات خاصة بعد التحقق من صحة الأنباء بوجود قافلة عسكرية معلن عنها قبل أيام من نشر الفيديو،

وكتبت على الفيديو الأول الخاص بالتحركات العسكرية، أنه خاص بقافلة عسكرية معلن بشأن حدث تدريبي سنوي.

وبشأن الفيديو الثاني نقلت عن بيان نشر على موقع إدارة الطيران الفيدرالية قوله، إن سيفرض قيودًا مؤقتة على الطيران في منطقة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا في الساعة 18:15 بالتوقيت العالمي.

واعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الفيديوهات المنتشرة تعد فيديو فيروسي يروج لأكاذيب مؤكدة أن رؤية تلك المشاهد أمر معهود في حياة الأمريكيين.

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