رئيس الوزراء الهندي يزور القاهرة في 24 يونيو

وكالات

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مصر في 24 يونيو الجاري في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مسئولين مصريين وكذلك أعضاء الجالية الهندية في مصر.

وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية إن الزيارة المرتقبة ستكون أول زيارة لناريندرا مودي لمصر منذ تقلده مهام منصبه في عام 2014.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى الهند في يناير الماضي، وذلك لاستكمال المباحثات بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، خاصة التعاون في قطاع التعليم والتنمية البشرية وهي من مجالات التعاون التي ستشهد زخما خلال الفترة القادمة، حيث عبرت مصر عن رغبتها في إقامة مركز ضخم للتعليم العالي الهندي في مصر يحاكي المعهد الهندي للتكنولوجيا "IITs".