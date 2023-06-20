إعلان

BBC

رئيس الوزراء الهندي يزور القاهرة في 24 يونيو

11:53 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس الوزراء الهندي يزور القاهرة في 24 يونيو

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مصر في 24 يونيو الجاري في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مسئولين مصريين وكذلك أعضاء الجالية الهندية في مصر.

وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية إن الزيارة المرتقبة ستكون أول زيارة لناريندرا مودي لمصر منذ تقلده مهام منصبه في عام 2014.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى الهند في يناير الماضي، وذلك لاستكمال المباحثات بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، خاصة التعاون في قطاع التعليم والتنمية البشرية وهي من مجالات التعاون التي ستشهد زخما خلال الفترة القادمة، حيث عبرت مصر عن رغبتها في إقامة مركز ضخم للتعليم العالي الهندي في مصر يحاكي المعهد الهندي للتكنولوجيا "IITs".

سوق مصراوى

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي مصر الجالية الهندية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بايدن يحذر من تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية ويعتبره حقيقيًا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

7 أيام.. قرار رسمي من الحكومة بعدد أيام إجازة عيد الأضحى