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لحظة تحطم طائرة عسكرية أردنية خلال رحلة تدريبية ووفاة قائدها (فيديو)

11:26 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
لحظة تحطم طائرة عسكرية أردنية خلال رحلة تدريبية ووفاة قائدها (فيديو)

تحطم طائرة عسكرية أردنية

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عمان - ( د ب أ )

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفاة طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية أثناء رحلة تدريبية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء عن المصدر إعلانه "استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي".

وأضاف أن ذلك جاء "إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين".

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