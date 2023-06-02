أعضاء البرلمان التركي الجديد يؤدون اليمين الدستورية
اسطنبول - (د ب أ):
انعقد البرلمان التركي الجديد للمرة الأولى اليوم الجمعة بعد الانتخابات التي أجريت في 14 مايو الماضي، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية.
ويشكل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وشركاؤه أكبر كتلة برلمانية.
وبعد خسارة 27 مقعدا، يشغل حزب العدالة والتنمية الآن 268 مقعدا ، وأربعة من نوابه هم أعضاء في حزب "هدى بار" الإسلاموى الكردي، الذي دخل البرلمان لأول مرة من خلال قائمة حزب العدالة والتنمية.
وإلى جانب حزب " الرفاة مجددا" وحزب الحركة القومية، يحتل أنصار أردوغان ما مجموعه 323 مقعدا من إجمالي 600 مقعد، وبالتالي لا يتمتعون بأغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور.
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