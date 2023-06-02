نمو الوظائف في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ خلال الشهر الماضي 339 ألف وظيفة، مقابل 294 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 253 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، قالت وزارة العمل الأمريكية إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر3% مقابل 4ر3% خلال أبريل الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر3% خلال مايو الماضي.