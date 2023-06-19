رئيس وزراء اسكتلندا يقدم خطة لوضع دستور مكتوب

لندن - (د ب أ):

قدم رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف خططا "ثورية" من أجل اسكتلندا مستقلة يكون لديها دستور مكتوب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) نقلا عن رئيس الوزراء قوله إن مثل هذا الدستور يمكن أن يحمي حق العمال في الإضراب وضمان الرعاية الصحية "مجانا للمحتاجين".

وأوضح يوسف أن الحكومة بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي ترغب في دستور جديد للبلاد لكي يستبعد أن تكون اسكتلندا موطنا للأسلحة النووية.

وفي ضوء أن أي دستور نهائي لن يتسنى وضعه إلا بعد أن تكون اسكتلندا صوتت من أجل الاستقلال ، وأنه لن يطبق إلا بعد تصويت الشعب بالموافقة عليه في استفتاء ، أقر زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي بأنه لا يستطيع القول على سبيل التأكيد ما الذي سوف يتضمنه مثل هذا الدستور.

وقال يوسف : " بالمساعدة في تعزيز وحماية الحقوق المهمة ، فإنه سوف يحدث فارقا حقيقيا وجوهريا في حياة المواطنين".

كان رئيس الوزراء الاسكتلندي يتحدث في معرض إطلاق ورقة جديدة بشأن خطط وضع دستور مكتوب، وذلك في إطار سلسلة من الأوراق من الحكومة الاسكتلندية، حيث تسعى لإثارة قضية جديدة من أجل الاستقلال.

لكن المحافظين وصفوا الورقة الجديدة بأنها تمثل "قمة الترف من جانب حمزة يوسف" وانتقدوا بشدة زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي لانفاقه "أموال دافعي الضرائب في نشر ورقة أخرى فيما يتعلق بالاستقلال ومحاولة إهدار وقت البرلمان في مناقشتها الأسبوع المقبل".

وقال يوسف " دستور مكتوب من شأنه أن يحمي ، على سبيل المثال ، مستوى معيشة كاف ، ليس مسألة مجردة ، أظن أنه أساسي لحياة المواطنين الآن".