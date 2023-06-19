اندلاع حريق في أكبر مدينة ملاهي بألمانيا
شتوتجارت - (د ب أ):
اندلع حريق محدود في أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا، حسبما قالت الشرطة اليوم الاثنين.
وأشارت الشرطة إلى وقوع حريق محدود في مدينة ملاهي "يوربا بارك" في جنوب غرب ألمانيا. وقال مسؤولون "يتم حاليا إخماد الحريق بواسطة عدد كبير من رجال الإطفاء وهو تحت السيطرة".
وطلب المسؤولون من كل الزوار مغادرة الملاهي، التي توجد شمال فرايبورج، بشكل منظم.
وأوضح المسؤولون أنه لم ترد تقارير أولية عن أي إصابات، إلا أن الحريق تسبب في تصاعد عمود من الدخان يمكن رؤيته من بعيد.
وأكدت متحدثة باسم مدينة الملاهي اندلاع الحريق.
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