البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين ينذر بمزيد من العنف
القاهرة - (د ب أ)
أدان البرلمان العربي "العدوان الإسرائيلي الدموي" على مدينة جنين ومخيمها الذي وقع صباح اليوم الاثنين وأدى إلى "استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة"، معتبرا ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاقٍ للنار وللغاز السام، "تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف"، محملا حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يحدث.
وندد البرلمان العربي "بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة (بنيامين) نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".
وقال البرلمان العربي إن "الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية، يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية، للخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع الشوايات وأدوات الشواء في المنزل لعيد الأضحى بأسعار تبدأتفاصيل
-
بخصم حتى 43% أفضل منتجات العناية بالبشرة لصيف 2023تفاصيل
-
كيف تختاري واقي الشمس المناسب؟ أفضل الأنواع بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شيالة ومشايات للأطفال 2023 تبدأ من 74 جنيهاتفاصيل
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: