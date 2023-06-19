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شهود: طعن رجل أمن يحرس سفارة البرازيل بتونس

01:13 م الإثنين 19 يونيو 2023
شهود: طعن رجل أمن يحرس سفارة البرازيل بتونس

طعن رجل أمن يحرس سفارة البرازيل بتونس

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تونس - (د ب أ):

قال شهود إن رجل أمن يحرس سفارة البرازيل في تونس تعرض لعملية طعن صباح اليوم الاثنين.

وأفاد راديو "ديوان إف إم" أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم فيما تم نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى.

ولم تتوفر معلومات اضافية أخرى من مصادر رسمية على الفور بشأن دوافع الهجوم.

وأظهر مقطع مصور انتشار قوات الأمن في محيط السفارة بضاحية المرسى بالعاصمة.

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