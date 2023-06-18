مسؤول روسي يعترف باستيلاء القوات الأوكرانية على قرية بمنطقة زابوريجيا

موسكو - (د ب أ):

اعترف مسؤول روسى بأن القوات الأوكرانية استولت على قرية بياتيخاتكي في منطقة زابوريجيا اليوم الأحد وتكبدت القوات الأوكرانية فى الوقت ذاته خسائر فادحة ، وذلك في اعتراف نادر من الجانب الروسي بأنه فقد أرضا في أوكرانيا.

وكتب ممثل الإدارة الموالية لموسكو فلاديمير روجوف على قناته على تطبيق تليجرام اليوم الأحد يقول إن "القوات الأوكرانية تمكنت من فرض سيطرتها عليها (أى القرية) ".

وذكر روجوف أن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة على القرية رغم تكبدها ل "خسائر فادحة" خلال موجات الهجمات ، مشيرا إلى أن مئات من الجنود الأوكرانيين قتلوا. ولم يرد تأكيد من الجانب الأوكراني.

وأضاف روجوف أن المنطقة تتعرض الآن لقصف مدفعي من الجانب الروسي بهدف تطويق القوات الأوكرانية ، مشيرًا إلى استمرار العمليات القتالية العنيفة والكثيفة .

وكانت روسيا قد ضمت منطقة زابوريجيا على الرغم من أن العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه وأجزاء أخرى من المنطقة تخضع للسيطرة الأوكرانية.

وأوضح روجوف كذلك أن القادة والجنود الأوكرانيين على الجبهة في زابوريجيا أصبحوا طواعية أسرى حرب بيد القوات الروسية. ونشر مقطع فيديو يظهر رجالا حليقي الرؤوس يرتدون الزي العسكري.