الأردن يدين قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات بناء المستوطنات

عمان - ( د ب أ )

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله إن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وأضاف أن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين".